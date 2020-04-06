شكرا لقرائتكم خبر عن إفشال هجوم حوثي صوب حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 أفشلت القوات المشتركة هجوم شنته مليشيات الحوثي صوب مدينة حيس جنوب الحديدة، وتكبدت خلاله المليشيات خسائر فادحة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن قوات اللواء الثالث عشر عمالقة افشلت هجوماً للمليشيات الحوثية القادمة من قريتي الحمينية والدنين شمال غرب حيس بكل صلابة واستبسال. Advertisements وأكد المصدر أن القوات كبدت المليشيات خسائر في العتاد واوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأجبرت من تبقى منهم على التراجع الفرار. يذكر القوات المشتركة كسرت صباح اليوم هجوم حوثي شرق مدينة الصالح بالحديدة تكبدت خلاله المليشيات خسائر بشرية ومادية

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