الأسهم اليابانية ترتفع في بداية التعاملات بطوكيو

الإثنين 6 أبريل 2020

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، الإثنين.



وصعد نيكي 0.21% إلى 17857.99 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25% إلى 1328.43 نقطة.

وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ في البلاد غدا الثلاثاء، بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفة أنه سيعلن خططه للقيام بذلك اليوم الإثنين.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس/آذار ليشمل فيروس كورونا، يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما" على أرواح الناس، وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد، وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

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ويمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

يذكر أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 3000 إصابة، بالإضافة إلى نحو 80 حالة وفاة، وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.

وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، طالبت عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بتجنب الخروج لغير الضرورة، حتى 12 أبريل/نيسان الجاري.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ في وفاة ما لا يقل عن 68125 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول 2019 في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,244,740 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.