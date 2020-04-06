ماذا قال الرئيس هادي على استهداف الحوثي لسجن تعز؟

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الإثنين 6 أبريل 2020 قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن. Advertisements وأصدر الرئيس أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وشدد هادي على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام. ومساء الأحد، شنت مليشيا الحوثي الانقلابية هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف قسم النساء في مجمع السجن المركزي بمدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

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