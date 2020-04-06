عبدالله بن زايد: نوظف كل الطاقات لضمان عودة المواطنين من الخارج بسلام

الإثنين 6 أبريل 2020

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي: إن الوزارة توظف كل طاقاتها وإمكانياتها للتواصل مع المواطنين خارج البلاد، وضمان رجوعهم بسلام.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.

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وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان آخر مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات؛ للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن.

كما تطرق إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار.