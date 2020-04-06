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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت: قرار منع القات نهائي ولا رجعة عنه والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن قرار منع القات نهائي ولا رجعة عنه.
وقال المحافظ في تصريحات لوسائل الإعلام، وفي سياق كلمته التوجيهية في القيادات العسكرية والأمنية، إن قرار منع القات نهائي ولا يتحدد بظرف فيروس كورونا فقط.
وأضاف المحافظ ان القرار يشمل كل حضرموت، ويأتي استجابة لمباركات ودعوات من كثير من المواطنين رجالاً ونساءً من داخل وخارج حضرموت.
وقال المحافظ إن توجيهات صارمة صدرت بوقوع أقسى العقوبات على من يتعاطي أو يعمل على تهريب القات من رجال الأمن أو الجيش، وتم رصد مكافآت لمن يبلغ من المواطنين عن مواقع تعاطي أو تهريب للقات، داعياً المواطنين الى المساهمة الفاعلة في انجاح هذه الخطوة التي تصب في مصلحة المجتمع، وتأتي استجابة للمطالبات الشعبية، ولحفظ المجتمع من أضراره.
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