الإمارات تخصص طائرتين لإجلاء 80 مواطنا من المملكة المتحدة

الإثنين 6 أبريل 2020

بتوجيهات من القيادة الرشيدة، تم تخصيص طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيا من المملكة المتحدة يومي 5 و7 أبريل/نيسان الجاري، الذين كانوا يوجدون إما للدراسة وإما لتلقي العلاج الطبي، ولم يتمكنوا من العودة بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس/آذار الماضي.



وأوضح خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هاتين الرحلتين من 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطنا إماراتيا من جميع أنحاء العالم، وأن هناك 22 عملية إجلاء جارية، وسيتم الانتهاء منها في الأيام المقبلة لإعادة حوالي 641 مواطنا إماراتيا إلى الوطن.

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ونحن فخورون بفريقنا، الذي عمل بلا كلل خلال الأسبوع الماضي؛ لمساعدة مواطني الإمارات على العودة إلى ديارهم.

من جانبه، قال منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة: إن رفاهية مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب اتخذت حكومتنا إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الدولة، وأن مثل هذا الالتزام الثابت يعني أيضا بقاء مواطنينا في المنزل آمنين في هذا الوقت الصعب.