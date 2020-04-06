شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:40 صباحًا, 6 أبريل 2020 م المناطق - الرياض أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هم مواطنان كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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