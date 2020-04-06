شكرا لقرائتكم خبر عن 32 حالة وفاة و693 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 32 حالة وفاة مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 109 أشخاص.

وأشارت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم إلى أنه سجلت 693 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4067 شخصًا.

وتعد ماهاراشترا من أشد الولايات الهندية تضررًا حيث سجلت 42 وفاة و 732 إصابة تليها ولاية تاميل نادو بحصيلة بلغت خمس وفيات وإصابة 5 79 آخرين.

كما سجلت العاصمة نيودلهي ارتفاعًا في عدد الإصابات ليصل إلى 521 حالة مقابل وفاة سبعة أشخاص وسط انتشار الوباء إلى 30 ولاية هندية.