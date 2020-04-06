شكرا لقرائتكم خبر عن 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزينلدا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيوزيلندا اليوم الاثنين 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة .1106 وقال مدير قطاع الصحة العامة آشلي بلوفيلد في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 176 حالة شفاء من الفيروس. وقد سجلت نيوزيلندا حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن. من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنه تم إدراج نحو 876 ألف مواطن في برنامج الدعم الحكومي، الذي تم وضعه لمساعدة الشركات والعاملين المتضررين على المدى القصير من تداعيات فيروس كورونا.

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