شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة ... ألمانيا تعلن عن تراجع معدل الاصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 95391 حالة ليوم الاثنين في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.
وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها يوم الاحد وبلغت 5936 حالة.
وارتفع عدد حالات الوفاة 92 حالة إلى 1434 حالة.
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