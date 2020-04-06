بسبب كورونا.. آبل تبدأ إنتاج أقنعة واقية

تعكف شركة آبل، المعروفة بإنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، على إنتاج أغطية واقية للوجوه لكي يستخدمها العاملون في المجال الطبي.

وأكد تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في تغريدة بموقع تويتر أمس أن الشركة انتهت من تصميم شكل الأوقية وبدأت تصنيعها.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإنتاج أكثر من مليون واقي في الأسبوع، يتمّ إمداد العاملين بالمجال الطبي في الولايات المتحدة بها أولا قبل توزيعها على صعيد العالم.

كما قامت الشركة بتوفير 20 مليون قناع للوجه، تبرعت بهم في شتى أنحاء العالم للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم شركات على اختلاف أنشطتها، من الإلكترونيات إلى صناعة السيارات، بتحويل الإنتاج للمساعدة في صنع المعدات الطبية الحيوية والإمدادات للمستشفيات حول العالم.

وقال كوك في مقطع فيديو نُشر على تويتر "إنه جهد عالمي حقاً، ونحن نعمل باستمرار وبشكل وثيق مع الحكومات على جميع المستويات لضمان التبرع بالمعدات إلى الأماكن الأكثر احتياجاً لها". وحشدت آبل مصممين ومهندسين ومورّدين لتصميم وإنتاج وشحن أغطية الوجه الواقية.

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وقال كوك إنّ "الشحنة الأولى من الأوقية البلاستيكية، التي يمكن تركيبها في أقل من دقيقتين، تمّ تسليمها الأسبوع الماضي إلى بعض المستشفيات في منطقة "وادي السيليكون".

ويتمّ استخدام مواد للتصنيع من الولايات المتحدة والصين.

وأضاف كوك "في كل من هذه الجهود، ينصبّ التركيز على الطرق الفريدة التي يمكن أن تساعد بها آبل، من حيث تلبية الاحتياجات الأساسية لمقدمي الرعاية بشكل عاجل، وبالحجم الذي تتطلبه الظروف".

ومع النقص العالمي في معدات المستشفيات، مثل أجهزة التفس الصناعي ومعدات الحماية للعاملين الطبيين، انضمت منظمات ومؤسسات تعليمية وأفراد إلى الجهود الرامية لتلبية احتياجات السوق.

ففي بريطانيا، على سبيل المثال، تعهد نحو 1400 شخص من مالكي الطابعات ثلاثية الأبعاد باستخدام أجهزتهم للمساعدة في صنع أقنعة واقية للوجه لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.