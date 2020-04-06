اذا كنت من هذه الشريحة فكورونا خطر مميت بالنسبة لك

اكد عالم الفيروسات، كبير الباحثين في معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، فيكتور زويف، ان حياة النساء الحوامل هي الأكثر عرضة للخطر من بين المصابين بفيروس كورونا.
ودعا عالم الفيروسات إلى "العمل على حماية النساء الحوامل بكل الوسائل الممكنة لتجنيبهن الإصابة بفيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى".
وقال زويف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية "نحن نعرف كيف ينتهي الإنفلونزا عند النساء الحوامل، وتأثيره في وقت لاحق على الأطفال الذين سيولدون، وفي أحيان كثيرة تتطور العدوى بالأنفلونزا لديهن بشكل بطيئ، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة".
وفي وقت سابق، أكدت أستاذة قسم طب الأطفال في "جامعة الصداقة بين الشعوب" بموسكو، إيلينا ديغتياريفا، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من المرأة الحامل إلى جنينها.
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