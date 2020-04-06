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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل إصابات بكورونا أقل من 50 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 186 حالة، بالإضافة إلى 47 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 10284 حالة
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية أعلنت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة، وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير/ شباط الماضي.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت أنها ستمدد حملة "التباعد الاجتماعي" المكثفة التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الإثنين، لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من معدل الإصابة بفيروس كورونا لنحو 50 حالة يوميا.
وسجلت أمس كوريا الجنوبية 6 وفيات بالإضافة إلى 81 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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