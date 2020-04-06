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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حصيلة جديدة لكورونا في كندا والمكسيك وتايلاند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في كندا ،اليوم الإثنين، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 307 حالات.
وذكرت تقارير إعلامية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كندا بلغ 1086 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات لديها إلى 15512 حالة.
وفي المكسيك، أعلنت السلطات عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 94 حالة، كما بلغ عدد الإصابات لديها 2143 حالة.
وسجلت تايلاند 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 26 حالة، بالإضافة إلى 51 إصابة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2220 حالة.
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