حواجز للقوى الأمنية في مختلف المناطق لقمع المركبات المخالفة لقرار وزير الداخلية

تنظم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ حواجز للقوى في مختلف المناطق لقمع المركبات المخالفة لقرار وزير الداخلية. وكانت وزارة الداخلية أصدرت يوم أمس مذكرة جديدة أعلنت فيها أنه سيتم تقييد حركة السيارات السياحية والعمومية والشاحنات الخاصة والعمومية، والدراجات النارية على مختلف أنواعها على الشكل التالي: اثنين- اربعاء- جمعة: للوحات المفردة التي تنتهي أرقامها برقم مفرد. ثلاثاء- خميس- سبت: للوحات المزدوجة التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج ويعتبر الصفر رقماً مزدوجاً. ويمنع في أيام الأحاد سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية على أنواعها. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 6 نيسان وحتى إشعار آخر. ​​​​​​

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