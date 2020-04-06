عبود: الضياع يسيطر على اصحاب القرار

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تم تصوير الاجراءات الأخيرة على انها لمكافحة ​الكورونا​"، معتبرا ان " الضياع يسيطر على اصحاب القرار، المطلوب على اثر قرار المفرد والمجوز وفي غياب سيارات الأجرة ان نجّمع ​العمال​ في سيارات على أساس مفرد او مجوز"، موضحا انه "قيل لنا سابقاً انه من المفروض ان لا يتعدى عدد الركاب اثنين في السيارة". وأوضح ان "السيارات لا تسبب الكورونا بل من فيها"، سائلا اذا اختصرنا عدد السيارات ولم نختصر عدد الركاب في السيارة الواحدة، كيف يعتبر هذا الإجراء اجراء وقاية؟". واعتبر انه "ربما علينا إقفال ​المصانع​ لفرض الحوار قبل صدور الأوامر".

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