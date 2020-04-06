عبدالله نوه بجهود الحكومة ووزارة الصحة في إنجاح اول مرحلة لإعادة اللبنانيين

نوه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي بـ"جهود ​الحكومة​، و​وزارة الصحة​ بشكل خاص، في إنجاح اول مرحلة لإعادة اللبنانيين الى وطنهم، ضمن مسار طويل،"، معربا عمن أمله بأن "لا يهمل أي راغب في العودة، في أي بلد كان، مع التزام أدق معايير السلامة والحرص على الداخل اللبناني. وندائي لشركتنا الوطنية التي نعتز بها، أعيدوا طلابنا مجانا".

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