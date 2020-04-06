حسن: نتائج ركاب طائرة أبو ظبي جيدة وليس هناك أي إصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "نتائج ركاب طائرة أبو ظبي جيدة وليس هناك أي إصابة بفيروس كورونا"، داعيا الأهالي الكرام إلى "الإلتزام بالضوابط والتعاليم الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية خاصةً بالنسبة لمغادرة الفندق".
وكان وزير الصحة قد أعلن أمس أن "كل الفحوصات التي أُجريت للمسافرين اللبنانيين العائدين من الرياض كانت سلبية، مؤكدا ان "كل مسافر سيخرج من الفندق عليه التزام الحجر المنزليّ الإلزاميّ لمدّة 15 يوماً والانتباه جيداً"، مشددا على ان "التقييم كان جيّداً جداً لخطوة عودة اللبنانيين من الخارج".
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