مسؤول ايراني: إحصاءات بكين حول كورونا كانت "مزاحا مؤلما"

وصف المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية كيانوش جيهانبور، الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة ​الصين​ية بشأن ​ضحايا​ ​فيروس كورونا​، بأنها كانت "مزاحا مؤلما" للعالم.

واشار جيهانبور خلال ​مؤتمر​ الى إن "الصين مارست مزاحا مؤلما للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها في البداية بشأن ​وفيات​ ومصابي كورونا""، لافتا إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من ​الإنفلونزا​، بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك".

وتابع جيهانبور: "لا يمكن القول إن فترة هذا المرض هي شهرين".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن "الدول التي سجلت إصابات بكورونا بعد أسبوعين من اكتشاف الفيروس في الصين وصل بها الأمر حد الفضيحة، لكنها لم تفصح عن أي معلومات"، مشيرا إلى أن "هذه الدول تحولت إلى معابر للفيروس وبقيت تتبع ​سياسة​ الكتمان".

ورد السفير الصيني في إيران على جيهانبور، عبر مواقع التوصل الاجتماعي قائلا له: "وزارة الصحة الصينية لديها مؤتمر يومي واقترح عليك قراءة أخبارها بدقة لتستخلص النتائج".