قتل 3 مواطنين صينيين في هجوم مسلح على منجم في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية. وذكرت ​السفارة الصينية​ في ​الكونغو الديمقراطية​ أنها طالبت السلطات الكونغولية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين في البلاد. وحثت السفارة الصينية السلطات الكونغولية على الإسراع بالتحقيق والقبض على الجناة، فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث أو مزيد من التفاصيل بشأنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 صينيين في هجوم مسلح على منجم بالكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.