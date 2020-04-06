شركة "بوينغ" تعلق إنتاجها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى

أعلنت مجموعة ​بوينغ​ الأميركية لصناعة الطائرات تمديد تعليق النشاط في مصانعها في كافة مواقعها في بوغيت ساوند وموزس لايك، في ولاية ​واشنطن​ لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وهذا الإعلان تمديد لتدابير بدأ تنفيذها في 25 آذار في مصنعين واقعين في ولاية واشنطن في شمال غرب البلاد.

وكانت المجموعة قررت حينها تعليق النشاط في المصنعين والسماح للموظفين القادرين على ذلك أن يعملوا من بيوتهم، خصوصاً الموظفين الإداريين، مشيرة الى أن الموظفين الآخرين سيحصلون على إجازة مدفوعة لعشرة أيام تمثل راتب أسبوعين.

وكان مقرراً أن يمتد التعليق الموقت لأسبوعين وأن ينتهي بالتالي الأربعاء.