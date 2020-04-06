استقالة كبيرة أطباء اسكتلندا بعد خرقها إجراءات الحجر الصحي

أعلنت كبيرة المسؤولين الطبيين في اسكتلندا، كاثرين كالديروود، استقالتها وذلك بعد مخالفتها للتدابير والإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات كالديروود التي اكدت إنها "وافقت خلال مناقشاتها مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن مساء الأحد على أن تصرفاتها لم تكن مناسبة للعمل الذي يتعين على الحكومة ومهنة الطب القيام به لانتشال البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد"، مضيفة : "أعلن بحزن شديد استقالتي ككبيرة المسؤولين الطبيين".
جاءت هذه الاستقالة بعد تقديمها اعتذارا بسبب عدم التزامها بالحجر الصحي وتدابير الوقاية وأقرت بخطئها وأسفها عن ذلك، لكن هذا الاعتذار لم يفلح في تهدئة عاصفة الانتقادات من ساسة المعارضة والناس.
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