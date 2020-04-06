استقالة كبيرة أطباء اسكتلندا بعد خرقها إجراءات الحجر الصحي

أعلنت كبيرة المسؤولين الطبيين في ​اسكتلندا​، كاثرين كالديروود، استقالتها وذلك بعد مخالفتها للتدابير والإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

ونقلت وكالة "​رويترز​" تصريحات كالديروود التي اكدت إنها "وافقت خلال مناقشاتها مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن مساء الأحد على أن تصرفاتها لم تكن مناسبة للعمل الذي يتعين على ​الحكومة​ ومهنة الطب القيام به لانتشال البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد"، مضيفة : "أعلن بحزن شديد استقالتي ككبيرة المسؤولين الطبيين".

جاءت هذه الاستقالة بعد تقديمها اعتذارا بسبب عدم التزامها بالحجر الصحي وتدابير ​الوقاية​ وأقرت بخطئها وأسفها عن ذلك، لكن هذا الاعتذار لم يفلح في تهدئة عاصفة الانتقادات من ساسة المعارضة والناس.