مايكل أتكينسون: ترامب أقالني من المخابرات لتصرفي بشكل نزيه

أعلن المفتش العام للمخابرات الأميركية، مايكل أتكينسون والذي أقاله الرئيس دونالد ترامب من منصبه أن ترامب فعل ذلك بسبب تصرفه بشكل نزيه في طريقة تناوله للشكوى التي أدت إلى إجراء تحقيق لمساءلة الرئيس العام الماضي.
ولفت إلى انه "يصعب عدم تصور أن فقد الرئيس لثقته بي ناجم عن أداء التزاماتي القانونية بإخلاص كمفتش عام مستقل ونزيه".
وكان ترامب قد أشار في رسالة للكونغرس إلى انه يعتزم إقالة أتكينسون خلال 30 يوما، موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".
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