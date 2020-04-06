وزير الصحة الكويتي:شفاء 4 حالات من كورونا ليصل عدد المتعافين الى 103

أشار ​وزير الصحة​ الكويتي الى أن "4 ​حالات​ شفيت من ​كورونا​ وبذلك يرتفع اجمالي المتعافين الى 103".

هذا وسجلت الكويت، السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الصحة.

ولفت المتحدث الى إن "عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 479 حالة".

والوفاة الوحيدة التي سجلتها الكويت حتى الآن هي لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام.

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