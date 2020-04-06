ملك السويد دعا رعاياه إلى عدم تنظيم لقاءات عائلية في عيد الفصح

دعا ملك ​السويد​ كارل السادس عشر غوستاف، رعاياه إلى عدم تنظيم لقاءات عائلية في ​عيد الفصح​، مشيرا إلى أن "هذا الامر لن يكون ممكنا" في خضم أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد. وفي خطاب نقل على ​المحطات التلفزيونية​ ، لفت إلى ان "الأسبوع المقدس هو وقت نحب فيه أن نسافر ونحيط أنفسنا بالعائلة والأصدقاء. وأشخاص كثر يذهبون إلى الكنيسة. لكن جزءا من هذا لن يكون ممكنا في عيد الفصح هذا العام. علينا أن نقبل بهذا الواقع. علينا أن نفكر مرتين ونستعد للبقاء في المنزل". يذكر ان السويد اختارت نهجا مختلفا عن الدول الأوروبية الاخرى، ف​المدارس​ والمطاعم ما زالت مفتوحة.

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