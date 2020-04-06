تسجيل 47 اصابة جديد بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها إن ​كوريا الجنوبية​ سجلت اليوم 47 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل مجمل عدد ​حالات​ الإصابة إلى 10284 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186. كما أكدت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أنها ستفرض ​عقوبات​ شديدة على أشخاص ينتهكون إجراءات الحجر الصحي في ​المطار​ات بالخداع، وجاء ذلك بعد تأكد إصابة أحد الأشخاص الذي اجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار عبر تناول دواء خافض للحرارة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). كما شددت السلطات على أن الأشخاص الذين يقدمون وثائق تشمل معلومات كاذبة إلى السلطات في إجراءات الحجر الصحي سيواجهون عقوبة ب​السجن​ لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون أي حوالي 8 آلاف ​دولار​.

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