الصحة الإسرائيلية: تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية تسجيل 181 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8611. وكانت ​السلطات الإسرائيلية​ أعلنت الجمعة مدينة بني براك مدينة محظورة، ومنعت الدخول إليها والخروج منها إلا ل​حالات​ الطوارئ، بسبب تفشي كورونا. وقدّر مدير عام صندوق المرضى ران سعار عدد المصابين بكورونا في بني براك بنحو 38% من سكان المدينة البالغ تعددها 200 ألف نسمة، وتعتبر بؤرة الوباء في إسرائيل وهي خاضعة للحجر المنزلي. وقد أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بنشر مئات الجنود، من أجل "مساعدة" السلطات في بني براك شرق ​تل أبيب​ على فرض الالتزام بالتدابير المتخذة لمكافحة فيورس كورونا المستجد في المدينة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية المحلية، فإن نصف الإصابات بفيروس كورونا هي لدى ​اليهود​ المتشددين الذين يمثلون حوالي 10 بالمئة من الإسرائيليين.

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