شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتوفير اعتمادات مالية لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود حمدى ابو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، حصر كافة الطرق الداخلية، وذلك تمهيدا لتطويرها واعادة رصف المتهالك منها وعمل إحلال وتجديد لمنظومة الطرق الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين وفى نفس الوقت لتحسين مستوى الخدمة ترقى بأن تكون مثل شبكة الطرق العامة والرئيسية التى شهدت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الطرق الداخلية التى تتطلب إعادة رصف وإنارة بشكل عاجل، لتحسين الخدمة، لافتا إلى أهمية تطوير وإحلال وتجديد منظومة الطرق الداخلية على صعيد كل محافظة، ففى الوقت الذى تشهد شبكة الطرق العامة والرئيسية اهتمام منقطع النظير لابد أن تنال الطرق الداخلية نفس الاهتمام.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يتم توجيه جزء كبير من الخطة الاستثمارية للمحافظات بشكل عام لتطوير منظومة الطرق الداخلية، ومن ثم ضرورة أن يتم تعظيم الموارد الذاتية لكل محافظة حتى يتم توجيه جزء من هذه الإيرادات لشبكة الطرق، والاهتمام بها، متابعا:" طرق مهيأة للسير تعني الحفاظ على الصحة العامة وسهولة التنقل من وإلى مختلف المناطق والقرى، والقضاء على بعض المشاكل نتيجة عدم إنارة الطرق سواء حوادث السير أو السرقة وغيره من الوقائع ".

الجدير بالذكر أن هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وجه سؤالا لهيئة الطرق والكبارى، بخصوص ما تم صرفه حتى الآن من الـ2 مليار المخصصة لإعادة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، فى شأن رصف وإعادة هيكلة بعض الطرق الداخلية فى عدد من الدوائر بالمحافظات المختلفة، وأنه من المفترض قبل 30 يونيو المقبل يكون تم الانتهاء من صرف هذا المبلغ على المشروعات المقرر الانتهاء منها، متسائلا: هل هناك أوامر إسناد تمت بالفعل وبدأ العمل فيها؟.