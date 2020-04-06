شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: كتائب الإخوان تنتحل صفة قيادات بالصحة لنشر شائعات "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، من رسائل صوتية يتم تداولها علي جروبات "الواتس آب" يدعى أصحابها علي غير الحقيقة أنهم قيادات بوزارة الصحة ومدير حميات العباسية، تستهدف بث شائعات حول انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مصر.

وقال بدوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هذه الرسائل الصوتية، حيله جديدة لجأت لها الكتائب الإلكترونية لجماعة الأخوان الإرهابية بعدما فشلت في مساعيها لقيام الدولة بالرد علي كل ما يشاع وتوضيح حقائق الأمور، حيث تنتحل صفة قيادات بوزارة الصحة لتدعي معلومات غير صحيحة حول حجم فيروس كورونا في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الكتائب الإخوانية تحاول من خلال هذه الرسائل تصدير حاله إحباط وخلق هلع بين المواطنين والتشكيك في القيادات الطبية، مشيرا إلى أن جميع ما تم تداوله بشأن أعداد المصابين أو حجمهم عبر هذه الرسائل الصوتية غير صحيح، ووزارة الصحة تعلم بشكل رسمي يوميا حجم الاصابات بكل شفافية ووضوح.

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ولفت بدوي إلى أنه خاطب الجهات المعنية لتحديد هذه الكتائب التي تنتحل صفة مسؤولين بارزين لترويج الشائعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلي الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز القومي للاتصالات بالتنسيق مع جهات التحقيقات المعنية لرصد مروجي الشائعات.

وأهاب أحمد بدوي بالمواطنين عدم الانسياق وراء الرسائل الصوتية التي يتم تداولها عبر تطبيق "الواتس آب" التى تنشر الشائعات حول انتشار الفيروس، مشيرا إلي أن البيانات الحقيقة يتم نشرها أول بأول من الجهات الرسمية.