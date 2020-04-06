في ظل كورونا.. تأييد قياسي لرئيس الوزراء الأسترالي

أظهر استطلاع جديد للرأي في أستراليا أن رئيس الوزراء سكوت موريسون يحظى بأعلى نسبة تأييد لزعيم محافظ منذ أكثر من عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعامله مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة المحافظين "ذا أستراليان" حصل موريسون على أعلى نسبة تأييد منذ تلك التي حصل عليها رئيس وزراء حزب العمال كيفين رود في ذروة الأزمة المالية في عام 2009.

وأظهرت أن برنامج "جوبكيبر" الذي نفذه موريسون، والذي ستحصل من خلاله شركات على 1500 دولار أسترالي(992 دولارًا أميركيًا) كل أسبوعين كإعانات أجور لكل موظف للحفاظ على رواتب عمالهم خلال جائحة فيروس كورونا، يتمتع بدعم واسع.

وأظهر الاستطلاع أن تسعين بالمئة من ناخبي الائتلاف، إلى جانب 88 بالمئة من الخضر و 84 بالمئة من ناخبي العمال يؤيدون برنامج دعم الأجور.

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وبحسب الاستطلاع، يتقدم موريسون على زعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيز بنسبة 53 بالمئة مقابل 29 بالمئة.

كما نالت استجابة الحكومة الاقتصادية للأزمة تأييد المستطلع آراؤهم، حيث ارتفع معدل الرضا من 33 في المئة إلى 47 في المئة.

وواجه موريسون الكثير من الانتقادات في الماضي، خاصة بسبب تعامله مع أزمة حرائق الغابات الأخيرة.