اخبار العالم

بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي لكبح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى وضعها الطبيعي بالكامل إلا عندما يتوفر لقاح لمكافحة فيروس المستجد على مستوى العالم.
ومن غير المتوقع أن يتوفر لقاح ضد الفيروس قبل العام المقبل.

وقال جيتس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإذاعية الأميركية الأحد، إن هناك حاجة إلى العمل بسرعة على تطوير لقاح جديد لانتاج "مليارات الجرعات" في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ستكون قادرة على مكافحة الفيروس عاجلاً أم آجلاً، لكن الفيروس يجب هزيمته عالمياً.

وتابع جيتس "أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها حقاً حتى يكون لدينا لقاح يصل، في الأساس، إلى جميع أنحاء العالم".
يشار إلى أن جيتس دعا الحكومة الأميركية يوم الخميس إلى البدء في بناء المصانع لأحدث اللقاحات المتطورة الواعدة لمكافحة الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي لكبح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا