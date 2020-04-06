جونسون يجري فحوصاً "احترازية" لكورونا ويواصل مهامه القيادية

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى لإجراء فحوص في إجراء وصفه مكتبه بأنه "خطوة احترازية" بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن جونسون الذي كان معزولاً في داوننج ستريت بعد ثبوت إصابته الشهر الماضي ما تزال حرارته مرتفعة لذلك رأى أطباؤه ضرورة دخوله المستشفى لإجراء فحوص. وأكد مكتبه أنه لا يزال يقوم بمهام رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال مكتبه في بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ ما تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

وجاءت أنباء دخوله المستشفى بعد ساعة واحدة من إلقاء الملكة إليزابيث كلمة نادرة قالت فيها للبريطانيين إنهم سيتغلبون على فيروس كورونا إذا التزموا بالإجراءات الصارمة.

وفي 27 مارس أصبح جونسون (55 عاما) أول زعيم لإحدى الدول الكبرى يعلن إصابته بالفيروس. والتزم بالعزل الصحي في شقة في داوننج ستريت وقال يوم الجمعة إنه لا يزال يقيم بها إذ ظلت حرارته مرتفعة.

وقال في رسالة مصورة عبر تويتر يوم الجمعة "رغم شعوري بالتحسن والتزامي بالعزل لمدة سبعة أيام إلا أن إحدى الأعراض ما تزال عندي، عارض بسيط، ما تزال حرارتي مرتفعة".

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وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن دخوله المستشفى ليس بسبب حالة خطرة وأن جونسون لا يزال يقود الحكومة.

ويوم السبت قالت كاري سيموندس (32 عاما) خطيبة جونسون الحبلى إنها قضت الأسبوع الماضي في السرير مع ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها لكن بعد سبعة أيام من الراحة شعرت أنها أقوى وأخذت في التحسن.

وقال مكتب جونسون "يشكر رئيس الوزراء العاملين بخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة على عملهم الدؤوب الرائع ويحث المواطنين على اتباع نصيحة الحكومة بالبقاء في منازلهم، وحماية قطاع الصحة الوطني وإنقاذ الأرواح".

وقالت وزارة الصحة، الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع 621 ليصل إلى 4934 عند الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الرابع من أبريل . وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش بلغ إجمالي المصابين 47806 من بين 195524 خضعوا للفحص.