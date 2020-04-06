شكرا لقرائتكم خبر عن 10 الاف حالة ... كورونا يرفع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الاثنين إلى 10284 حالة، وسط
اكتشاف حالات واردة من الخارج وحالات الاصابة بصورة جماعية في العاصمة سول وضواحيها.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ47
حالة خلال الأربع والعشرين السابقة.
وجاء انخفاض المعدل اليومي للمصابين الجدد الى أقل من عتبة الخمسين لأول مرة منذ يوم 20 من شباط/فبراير، اي منذ 46 يوما.
وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الأن 186 ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.
وتم رفع الحجر الصحي عن 6598 شخصا حتى اليوم ، بزيادة 135 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلوا للشفاء التام.
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