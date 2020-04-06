رئيس الوزراء الياباني يعلن غدا حالة الطوارئ بسبب كورونا

كشفت صحيفة يوميوري، أن رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، سيعلن ​حالة الطوارئ​ بسبب ​فيروس كورونا​ يوم الثلاثاء ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك اليوم. وبموجب قانون تم تعديله في آذار، ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على ​الاقتصاد​. وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان. ويمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق ​المدارس​ والمرافق العامة الأخرى.

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