نيويورك تايمز: قبطان البحرية الأميركي المقال مصاب بكورونا

كشفت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أنّ "الفحوص التي أجراها قبطان حاملة الطائرات الأميركية "يو اس اس ثيودور روزفلت" بريت كروجر، الذي حذّر سابقا من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد على متن سفينته، بيّنت إصابته بالفيروس"، مشيرة الى أن " عوارض المرض بدأت تظهر على القبطان قبل مغادرته ​السفينة​ الخميس".

وكان كروجر قد أبلغ في وقت سابق من هذا الأسبوع ​وزارة الدفاع الأميركية​ بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعيا الى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه، منبها رؤساءه إلى أنّ "انتشار المرض مستمر ومتسارع"، مناشدا إياهم بالقول "نحن لسنا في حالة حرب. لا حاجة لأن يموت البحارة".

واعتبر مسؤولون كبار في ​البنتاغون​ أن كروجر أخطأ بتسريب رسالته إلى الإعلام.

وقال إسبر لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية إن وزير البحرية توماس مودلي "اتّخذ قرارا صعبا" بإقالة كروجر من قيادة حاملة الطائرات الأميركية العاملة ب​الطاقة النووية​ "يو اس اس روزفلت".

ولقيت الإقالة استنكارا واسعا واعتُبرت "عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء السفينة بعد رسوّها في غوام".