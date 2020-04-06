تسجيل 1200 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كشفت إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز عن وفات أكثر من 1200 شخص جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، مشيرة الى أنه تم تسجيل 337,072 إصابة و9,633 وفاة.
يذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حذّر من أنّ بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروّعة فعلا" مع "أرقام سيّئة جدًا" لناحية عدد الضحايا. وقال "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح وسيموت كثيرون".
هذا وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دولة من بينها أميركا وايطاليا واسبانيا بشكل كبير، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.
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