مسؤول ماليزي: ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 61 حالة

أعلن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​ماليزيا​ إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3662 إصابة.

وخلال ​مؤتمر صحفي​، أوضح انه تم شفاء 1005 ​حالات​، مع استمرار وضع 2596 حالة تحت المتابعة والعزل الصحي، مشددا على انه "على الماليزيين مواصلة الامتثال للاجراءات الاحترازية وممارسة التباعد الاجتماعي عندما يكونون خارج منازلهم"، قائلا: "إن هذه الإجراءات حاسمة للتغلب على جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد".

هذا وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دولة من بينها ​أميركا​ و​ايطاليا​ و​اسبانيا​ بشكل كبير، ورغم أن ​الصين​ هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.