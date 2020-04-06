مسؤول ماليزي: ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 61 حالة

أعلن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3662 إصابة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح انه تم شفاء 1005 حالات، مع استمرار وضع 2596 حالة تحت المتابعة والعزل الصحي، مشددا على انه "على الماليزيين مواصلة الامتثال للاجراءات الاحترازية وممارسة التباعد الاجتماعي عندما يكونون خارج منازلهم"، قائلا: "إن هذه الإجراءات حاسمة للتغلب على جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد".
هذا وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دولة من بينها أميركا وايطاليا واسبانيا بشكل كبير، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.
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