ترامب: عقار الكلوروكين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن عقار الكلوروكين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن ​الولايات المتحدة​ لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.

وخلال إفادته اليومية بشأن تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد، أوضح ترامب ان "عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروجه تجاريا، إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكرا.. نأمل أن ينجح ذلك".

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق، إلى ان "علاج هيدروكسي كلوروكين بالأساس لمنع ولعلاج ​الملاريا​، ولكنه ليس فعالا ضد جميع أنواع الملاريا، ولا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع بأنه يمكن أن يعالج العدوى من فيروس كورونا، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء و​الدواء​ في الولايات المتحدة لعلاج "​كوفيد 19​".