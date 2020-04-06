ترودو: وجهنا دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، ​جاستن ترودو​، أن كندا وجهت دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، عارضا وظائف بدوام كامل لقوات الاحتياط ب​الجيش​ الكندي. وفي المؤتمر الصحفي اليومي في أوتاوا، لفت إلى انه "بالنسبة لمن يمتلك ​مهارات​ متخصصة ويتطلع لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية، فعليه التقدم".

وأوضح ترودو ان "​وزارة الصحة​ الكندية ستقوم بتشكيل متطوعين متخصصين في العمل يمكن للمقاطعات والأقاليم الاعتماد عليهم، وأن بعض الأعمال قد تشمل تتبع ​حالات​ الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وتتبع حالات الاتصالات".