ترودو: وجهنا دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن كندا وجهت دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، عارضا وظائف بدوام كامل لقوات الاحتياط بالجيش الكندي. وفي المؤتمر الصحفي اليومي في أوتاوا، لفت إلى انه "بالنسبة لمن يمتلك مهارات متخصصة ويتطلع لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية، فعليه التقدم".
وأوضح ترودو ان "وزارة الصحة الكندية ستقوم بتشكيل متطوعين متخصصين في العمل يمكن للمقاطعات والأقاليم الاعتماد عليهم، وأن بعض الأعمال قد تشمل تتبع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وتتبع حالات الاتصالات".
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