لجنة الصحة الوطنية بالصين: حالة وفاه واحدة بكورونا يوم أمس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و39 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد. وأكدت اللجنة في بيان، أنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.
يذكر أن فيروس كورونا انتشر حتى الآن في 208 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة. كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.
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