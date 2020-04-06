تخوّفت مصادر مالية متابعة عبر "الجمهورية" من تأثيرات تنفيذ التعميمين الصادرين عن ​مصرف لبنان​ على سعر صرف ​الليرة​، اذ انّ إخراج كتلة نقدية كبيرة بالليرة من ​المصارف​ الى التداول قد تشكّل ضغطاً على العملة الوطنية، خصوصا اذا ما تبيّن ان نسبة كبيرة من هذه الاموال قد يسعى أصحابها الى تحويلها الى ​دولار​، في هذا الحال، قد ينخفض سعر صرف الليرة الى مستويات أعلى، بما سيزيد الضغط على المواطنين خصوصاً اصحاب الدخل المحدود، بحيث ستتراجع قدراتهم الشرائية اكثر، وسيرتفع منسوب ​الفقر​ والفقراء في البلد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مالية لـ"الجمهورية": نتخوف من تأثير تنفيذ التعميمن على سعر صرف الليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.