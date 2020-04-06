نجار: المرحلة الأولى من عودة المغتربين كانت ناجحة ولا يمكن تجاهل ذلك

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ لـ"الجمهورية"، انّ المرحلة الأولى من عودة المغتربين كانت ناجحة، ولا يمكن لأي شخص موضوعي ان يتجاهل هذه الحقيقة، بمعزل عن الانتماءات السياسية.

وأضاف: "ربما تكون هناك حاجة إلى بعض التعديلات الطفيفة، كما يحصل بعد كل تجربة تُخاض للمرة الأولى، لكن ذلك لا ينفي الجهد الضخم الذي بُذل على كل المستويات لتسهيل العودة الآمنة للمغتربين"، مشيرا الى أنّ "هذا الجهد اسفر عن نتائج ايجابية واضحة على الارض، ولعلّ ما فعلته ​الدولة اللبنانية​ لإجلاء رعاياها لم تقم بمثله اي دولة أخرى على الرغم من امكاناتنا الضعيفة".

وأكّد نجار ان "لا مشكلة سياسية بتاتاً مع ​الحكومة​ ورئيسها، ونحن سنستأنف حضورنا في شكل طبيعي في ​مجلس الوزراء​"، لافتاً الى انّ "الحكومة متماسكة ومقاطعتنا الجلسة السابقة لم تكن سوى خطوة استباقية لتأكيد رفضنا ​المحاصصة​ وإصرارنا على اعتماد الكفاية في ​التعيينات​"، معتبرا انّ "هذا الهدف تحقق، وانّ رسالتنا وصلت بعد سحب بند التعيينات من جدول الأعمال".

وشدّد على أنّ "ما حصل لا يلغي حقيقة انّ الحكومة هي من التكنوقراط، وانّها تضمّ وزراء اختصاصيين، غير سياسيين، من أصحاب الكفاءة، إنما لا توجد حكومة في ​العالم​ مقطوعة من شجرة وليست لها أي صلة بال​سياسة​، وبالتالي فإنّ وزراء الحكومة الحالية ليسوا في جزيرة معزولة، ومن الطبيعي ان يكون لديهم نفس سياسي، من غير أن يؤثر ذلك بالتأكيد على هويتهم التقنية".