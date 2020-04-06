"الجمهورية": عون سيتناول بكلمته أوضاع لبنان الصحية والمالية والاقتصادية

أشارت معلومات لصحيفة "الجمهورية" انّ "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيشرح لمجموعة الدعم ما يعانيه لبنان، ليس على مستوى انتشار وباء "​كورونا​" فحسب، بل سيتناول ما بلغته الأزمات المتشابكة على الساحة اللبنانية، ولا سيما منها المالية والنقدية والاقتصادية التي بلغت الذروة، ما يهدّد ​الأمن​ الغذائي في لبنان نتيجة مقاطعة المصارف الدولية الوسيطة للمصارف اللبنانية، ووقف التعاطي التجاري والتسهيلات المصرفية التي كان يتمتع بها التجار ​اللبنانيون​، نتيجة التقنين ب​الدولار​ الأميركي في لبنان وتجميد دفع مستحقات سندات "اليوروبوندز" لمالكيها المحليين والاجانب".

ولفتت المعلومات الى أن "عون ستناول في كلمته ما آلت اليه ازمة ​النازحين السوريين​ على مساحة لبنان، خصوصا وانّ المخيمات العشوائية ما زالت قائمة في مناطق مضيفة، تعاني اسوأ اوضاع اقتصادية لم يعشها اللبنانيون سابقاً. وسيذكّر اعضاء المجموعة بمطلبه المزمن، بضرورة المساعدة في إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما استعادت سوريا نسبة كبيرة من الامن في معظم مناطقها"، مضيفة: "كما سيطلب نقل المساعدات التي ينالونها على الاراضي اللبنانية الى اماكن عودتهم في سوريا وتقديم العون الذي ينالونه في لبنان هناك، في اعتبار انّه سيكون بقيمة اكبر وسيُنهي عون كلمته بالطلب مجدداً من اعضاء المجموعة تقديم المساعدات الى لبنان ومعاونة الحكومة على تجاوز النتائج الكارثية لما يجري".

واضافت: "كذلك سيتحدث دياب شارحاً ما قامت به الحكومة على مختلف الاصعدة ولا سيما منها التحضيرات الجارية للورقة الإصلاحية الاقتصادية التي تشكّل البرنامج المطلوب منها ليكون في تصرّف حكومات الدول والمؤسسات الدولية المانحة، ولا سيما منها فريق صندوق النقد الدولي".

