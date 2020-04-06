حايك: وزير الاتصالات لم يوافق على اقتراح تقديم انترنت مجاني للجميع

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" ​مروان حايك​ لـ"الأخبار" أن "الخدمات الأساسية للشركة مؤمّنة والموزعين المعتمدين من الشركة يفتحون ضمن الدوام المحدّد". وردا على سؤال حول سبب عدم فتح المؤسسة أبوابها بعدد قليل من الموظفين وضمن الشروط الصحية لتسيير أمور المواطن، قال: "ان الموظفين يعملون من منازلهم وقد أمّنا كل الخدمات عبر الموزعين كما نقلنا الكول سنتر إلى منازل موظفينا الخائفين أيضاً على أنفسهم وعلى عائلاتهم".

من جهة أخرى، شدد على ان "شركة ​الاتصالات​ تنفذ قرارات الوزارة خلافاً لما يعتقده كثيرون"، لافتا إلى أنه اقترح على وزير الاتصالات ​طلال حواط​ "تقديم ​انترنت​ مجاني للجميع، فإيرادات ​الدولة​ من الانترنت الذي تقدمه شركتا الاتصالات و​أوجيرو​ تصل إلى 100 مليون ​دولار​، ويمكنها التخلي عن هذا المبلغ لشهر واحد مقابل تخفيف الأعباء عن اللبناني الذي يصرف اليوم ثلاثة أضعاف ما كان ينفقه بسبب جلوسه في المنزل واستخدام أولاده للانترنت للتعلّم عن بعد. إلا أن وزير الاتصالات لم يوافق على الاقتراح لأنه يخسّر الدولة الكثير كما لم يوافق أيضاً على إعطاء انترنت مجاني للطلاب فقط أو تقدمة 5 جيغابيت إضافية لهم".