أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لـ"الأخبار" أن "لا مانع من السماح لبعض أصحاب المهن الحرة كمحالّ تصليح الإطارات والسيارات بالعمل وسأناقش الموضوع مع رئيس الحكومة حسان دياب، الا أن بعض المهن الأخرى، قد يتسبّب فتحها بازدحام في الشوارع الداخلية إذا فتحت أبوابها".
وكان وزير الداخلية قد أشار أمس في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان " وزارة الداخلية والبلديات تأمل من المواطنين الكرام الالتزام الكامل بمعايير الوقاية وتفادي الاكتظاظ حفاظًا على السلامة العامة، وتؤكد انها في حال استمرار المخالفات ستكون مضطرة الى تصعيد الإجراءات وصولًا الى وقف حركة السير بصورة نهائية والإقفال التام".
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: سأبحث مع دياب السماح لبعض أصحاب المهن الحرة بالعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.