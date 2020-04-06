فهمي: سأبحث مع دياب السماح لبعض أصحاب المهن الحرة بالعمل

أكد وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ لـ"الأخبار" أن "لا مانع من السماح لبعض أصحاب ​المهن الحرة​ كمحالّ تصليح الإطارات والسيارات بالعمل وسأناقش الموضوع مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، الا أن بعض المهن الأخرى، قد يتسبّب فتحها بازدحام في الشوارع الداخلية إذا فتحت أبوابها".

وكان وزير الداخلية قد أشار أمس في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان " ​وزارة الداخلية والبلديات​ تأمل من المواطنين الكرام الالتزام الكامل بمعايير ​الوقاية​ وتفادي الاكتظاظ حفاظًا على ​السلامة العامة​، وتؤكد انها في حال استمرار المخالفات ستكون مضطرة الى تصعيد الإجراءات وصولًا الى وقف ​حركة السير​ بصورة نهائية والإقفال التام".