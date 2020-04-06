شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مشروع قانون للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، ظهرت دعوة من حزب الوفد وعلى رأسه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، الذى أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان، حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كرونا المستجد كوفيد 19، طبقا للدستور الذى ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل ، وفى هذا الصدد يرصد ”الخليج 365” 7 معلومات عن تفاصيل مشروع القانون..

1- المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا

2- تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر يكون وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهرى

3- أن يتبرع من يزيد راتبه عن خمسة ألاف جنية بنسبة 5%

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4- من يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%

5- من يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%

6- ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.

7- القانون سينص على أن فتح باب التبرعات للمواطنين سيكون أسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربى فى فترة السبعينيات.