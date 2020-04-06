أعلن عضو مجلس السيادة السودانى الدكتور صديق تاور، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ستدرس خطة الإغلاق الكامل خلال اجتماعها اليوم الاثنين.
وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت فى وقت سابق، ارتفاع عدد مصابى فيروس "كورونا" إلى ١٢ حالة، بعدما تم تأكيد إصابتين جديدتين.
وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اجتماعها الدورى، برئاسة عضو مجلس السيادة صديق تاور، وأطلعت على مستجدات الوضع الصحي، وأوضاع السودانيين العالقين بالخارج، وموقف حظر التجوال.
وحذر تاور من عدم الجدية فى الالتزام بمنع التجمعات، وأوقات الحظر، والسفر إلىالولايات، وما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة انتشار فيروس "كورونا".
من جانبه، عبر وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، عن قلقه تجاه استمرار حالات الاشتباه وحالات الانتقال المحلي، مناشدًا كل من عاد إلى السودان من الخارج خلال فتح المطار لفترة وجيزة، التواصل مع السلطات الصحية لفحصه، والتأكد من خلوه من الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يدرس خطة الإغلاق الكامل لمجابهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.