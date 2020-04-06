للمرة الأولى في كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تقل عن 50

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية أعلنت، اليوم الإثنين، حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 حالة إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة.
وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186.
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