نيوزويك”: الجيش الأميركي يخطط للإطاحة بترامب اثر تفشي كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن كشفت مجلة “نيوزويك”، أن الجيش الأمريكي يخطط للإطاحة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب فشله في الحد من انتشار كورونا.

مشيرة الى مخاوف الجيش الأميركي من انتشار العنف على نطاق واسع سيما في ظل التسابق لشراء الاسلحة من قبل المواطنين الاميركيين..

وأشارت المجلة في عددها الأخير إلى أن قادة الجيش تلقوا تعليمات قبل 3 أسابيع لوضع خطط بديلة في حال “أضحى القادة الدستوريون عاجزين، وما إذا كان يتعين فرض أحكام الطوارئ”.

وأوضحت المجلة أن قائد القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال تيرنس أوشونيسي سيتولى قيادة الولايات المتحدة، إذا اجتاح كورونا الجديد القيادة السياسية العليا في واشنطن.

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