روسيا ترسل طائرة مساعدات طبية للولايات المتحدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

أعلن الكرملين، أن روسيا سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة، لدعم جهودها في مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن إقلاع الطائرة تم الثلاثاء.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحضيرات لإرسال الطائرة جرت اليوم، مشيرا إلى أن هذه المساعدة تم بحثها خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب الاثنين.

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وأضاف أن “الجانب الروسي عرض المساعدة على خلفية الوضع الصعب في أميركا بسبب انتشار الوباء”، مشيرا إلى أن المساعدات عبارة عن معدات طبية ووسائل حماية.

وأشار إلى أن ترامب وافق على قبول هذه المساعدات، وأعرب عن امتنانه لروسيا.

وتابع بيسكوف قائلا، إنه خلال تنسيق الخطوات لتنفيذ اتفاق الرئيسين، “تكوّن الانطباع بأن بعض المسؤولين من الجانب الأميركي لم يساعدوا في حل المسائل الفنية بسرعة”.

وأضاف أن الرئيس بوتين قرر تقديم المساعدات انطلاقا من أن الجانب الأميركي سيرد بالمثل في حال الضرورة، مؤكدا أنه “الآن، عندما يطال الوضع الحالي الجميع من دون استثناء ويتخذ أبعادا عالمية، لا يوجد بديل للعمل المشترك بروح من الشراكة والتعاضد”.